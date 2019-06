Facebook

Endlich wieder möglich: Badespaß in den Grazer Anlagen. © (c) Jürgen Fuchs

Viel schlechter hätte der Mai für die Grazer Badebetriebe nicht ausfallen können: „Wir hatten keinen einzigen Badetag“, erzählt etwa Barbara Zinkl. Seit 2014 leitet sie das Ragnitzbad, so wenige Gäste wie heuer hatte sie seither in keinem Mai. Trotzdem: Der sonnige Start in den Juni lässt Gäste wie Betreiber von einer intensiven restlichen Badesaison träumen. Bleibt der Juni heiß, kann das Maiergebnis wieder wettgemacht werden. Darauf setzt auch Michael Krainer von der Holding: „Eigentlich macht der Mai nur ein Zehntel des Saisonergebnisses aus.“ Keine Katastrophe also, wenn der Monat einmal verregnet bleibt. Viele der Freibäder sparten sich den frühen Badestart ganz: Augartenbad, Ragnitzbad, Bad Straßgang und Stukitzbad sperrten erst am 18. Mai auf.