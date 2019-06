Jeden Tag dasselbe Theater auf Grazer Straßen: diesmal staut es sich am Glacis.

Morgenstau am Glacis © Michael Saria

Richtig Spaß macht das Autofahren in Graz derzeit nicht. Tägliche Stauwarnungen zu unterschiedlichsten Tageszeiten lassen einen die Lust am Fahren vermiesen. Derzeit ist am Glacis Geduld angesagt. Viel Geduld.