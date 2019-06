Prognose"Überdurchschnittlich warmer Sommer" kommt auf uns zu

Facebook

Nicht nur Zweibeiner werden auch heuer im Sommer Abkühlung suchen © Jürgen Fuchs

So ändern sich die Zeiten - weil sich auch das Klima ändert: Noch vor Jahren zeigten sich Meteorologen äußerst vorsichtig im Hinblick auf Langzeitprognosen. Nicht nur bei Journalisten beliebte Fragen wie "Wird es weiße Weihnachten geben?" wurden selten beantwortet. An diesem Donnerstag aber schließt sich Hannes Rieder, Meteorologe bei der ZAMG in Graz, manchen seiner Kollegen an. Gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigt Rieder: "Ja, es wird auch heuer ein überdurchschnittlich warmer Sommer werden."