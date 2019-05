Live-Show"Muse"-Konzert sprengt heute Abend in Graz alle bisherigen Rekorde

"Muse" macht bei der "Simulation Theory World Tour" am Mittwoch Station in Graz. Praktische Tipps für ungetrübtes Konzertvergnügen.

Muse, heute Abend in Graz

Eine Premiere gibt es Mittwoch Abend in der Grazer Stadthalle. Muse spielen als erste Band vor 14.500 Besuchern in der restlos ausverkauften Grazer Stadthalle. Nach einigen Adaptierungen wurde ja im heurigen Frühjahr die Kapazitäten in der Stadthalle erhöht. In reiner Stehplatzbespielung können nun statt wie bisher 11.000 Fans 14.500 Besucher bei den Konzerten in der Stadthalle dabei sein.