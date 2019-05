Steirische Grüne und KPÖ übernehmen die Forderungen der "Fridays for Future"-Schüler im Landtag. Wird am Ende der Klimanotstand erklärt?

Krautwaschl bei Kundgebung © Grüne/Podesser

Wenn am Freitag steirische Schüler erneut für den Klimaschutz auf die Straße gehen, sind auch die Grünen nicht weit. Sie greifen obendrein die Resolution der Schüler auf, den "Klimanotstand auszurufen". So wird Sandra Krautwaschl am 28. 5. im Landhaus die Forderungen als "Dringliche Anfrage" (an Umweltlandesrat Anton Lang) einbringen. Die KPÖ erklärte vorab ihre Unterstützung.

