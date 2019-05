Kleine Zeitung +

Danceproduction Graz Am Wochenende verwandelt sich das Orpheum in ein Zirkuszelt

Das neue Tanzmusical der Dance Production Graz - in Anlehnung an den ausgezeichneten Hollywood Musicalfilm „The Greatest Showman" - spielt am Wochenende im Orpheum, und verspricht "The Greatest Show" zu werden.