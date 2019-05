Facebook

Das ganze BG/BRG Oeversee wartet schon gespannt auf morgen Abend: Am Mittwoch um 18:00 wird sich zum ersten Mal der Vorhang heben, damit die Kinder der Ganztagsklasse 2bgt ihre Marionetten über die Bühne tanzen lassen können. Die Schüler des Oeversee-Gymnasiums haben sich nämlich entschieden, ihren Beitrag zu den diesjährigen "Kultur- und Bildungs-Tagen" in Form eines Marionettentheaters zu leisten. Auf dieses ambitionierte Ziel arbeiteten die Schüler in den letzten Wochen fleißig hin: Sämtliche Marionetten wurden von den Kindern selbst gefertigt, ebenso Bühne und Bühnenbild. Auch Drehbuch und Texte für die insgesamt vier Kurzgeschichten wurden von den Schülern verfasst - unter der Aufsicht von Martin Ohrt, dem Leiter der Jugend-Literatur-Werkstatt in Graz.