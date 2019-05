Facebook

"Marbling" ist nur eine Technik, die man am Samstag ausprobieren kann © Istanbul Design Bureau

Die Design Talks zum Schwerpunkt Istanbul@Murinsel im Rahmen des Designmonat zogen zahlreiche designinteressierte Teilnehmer an. Am Samstag warten nun noch auf der Murinsel noch Workshops zu traditioneller Handwerkskunst auf all jene, die selbst aktiv werden und in traditionelle Techniken eintauchen wollen