In Graz-Gösting war ein Igel in einem Gittertor stecken geblieben. Die Berufsfeuerwehr befreite ihn.

Igel steckt fest © BF Graz

Kein vor und kein zurück: Ein Igel wurde am Dienstag in Gösting gegen 7 Uhr in einem Gittertor steckend gefunden.