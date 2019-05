Diese Woche verspricht kaum Besserung für geplagte Autofahrer in Graz: Rund um die gesperrte Münzgrabenstraße kommt es zu weiteren Grabungsarbeiten.

Wenig geliebtes Zeichen der Autofahrer © Begsteiger

Diese Eröffnungen werden in Graz nicht großartig gefeiert - aber spüren wird man sie allemal:

Heute, Montag, werden in Graz weitere Baustellen „eröffnet“. Zumindest eine davon könnte die Lage rund um die stadteinwärts gesperrte Münzgrabenstraße verschärfen: Denn nun werden auch in der Raiffeisenstraße (Fröhlichgasse bis Eduard-Keil-Gasse) Wasserleitungen erneuert.