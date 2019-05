Facebook

Eröffneten den Designmonat: CIS-Chef Eberhard Schrempf (l.), Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl und Stadtrat Günter Riegler © (c) Maximilian Wolf (Maximilian Wolf)

Graz ist in Form, zeigt sich wieder verführerisch jung. Das merkt man an diesem Freitagabend ausgerechnet bei einem Gang durch die altgedienten Pflastergassen rund um den Franziskanerplatz. Da schlängelt sich ein merkwürdiger Wurm um die Ecken, getragen von Menschenhänden. - Der Wurm, eigentlich eine fette Schnur, symbolisiert den gemeinsamen Strang, an dem die steirische Landeshauptstadt zieht. Mit Designern aus aller Welt. - Istanbul, Mexico City, Detroit, Montreal, Turin... Die Liste ist weit länger als diese Aufzählung. Aus aller Herren (und Frauen!) Länder versammeln sich derzeit wieder vielversprechende Schöpfergeister in Graz, um während des Designmonats bis zum 9. Juni auszustellen, aufzufallen, sich auszutauschen und anzuregen.