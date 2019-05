Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kohlhofer als "Branko" gemeinsam mit Amelie Bauer als "Rote Zora" im Next Liberty Graz © Lupi Spuma

Herr Kohlhofer, Ihre Karrierekurve zeigt stark nach oben, im Next Liberty brillieren Sie derzeit im Stück "Die Rote Zora". Wie kamen Sie zur Schauspielerei? Was macht Ihrer Meinung nach den Reiz dieses Berufs aus?

Gregor Kohlhofer: In meiner Oberstufenzeit am BORG Kindberg habe ich in Schulmusicals erste Theaterluft geschnuppert und zusätzlich hat meine Deutschlehrerin auch einen sehr theaterfokussierten Unterricht gehalten, der mich infiziert hat. Der Reiz des Berufs besteht für mich in der abwechslungsreichen Erarbeitung und Auseinandersetzung mit Rollen. Ich mag es, ein körperliches und psychologisches Bewusstsein von mir selbst und einer Rolle zu entwickeln und zu fusionieren.