Mit der Umgestaltung von Vorgärten und Hauszugängen will eine Stadtplanerin die Grazer zum Gehen und Radeln animieren. In Jakomini soll die Idee auf die Probe gestellt werden.

Stadtplanerin Sanela Pansinger will die Vorgärten in Graz neu denken © Stefan Pajman/ballguide

19,3 Prozent aller Wege in Graz werden geradelt. Vor fünf Jahren waren es nur 14,5 Prozent. Auch bei den Wegen, die zu Fuß zurückgelegt werden, verzeichnet die neueste Mobilitätserhebung der Stadt Graz ein leichtes Plus. Das sind im Sinn einer nachhaltigen Mobilität erfreuliche Entwicklungen, aber keine Quantensprünge. Was tun, um den Grazern das Gehen und Radeln noch schmackhafter zu machen?

