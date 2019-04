Die temporäre Umsiedlung der Marktstandler vom Kaiser-Josef-Platz sorgt für Diskussionen: Stadt will die Grünfläche vor der Oper asphaltieren.

© GoogleMaps/Screenshot

Im Sommer kommt eine besondere Baustelle auf die Grazer zu: Der Kaiser-Josef-Platz wird komplett erneuert. Das bedeutet: Der Bauernmarkt muss für die Dauer der gut zwei Monate umziehen. Nach langem Ringen haben sich Stadt und Standler auf eine Lösung geeinigt: Die Standler ziehen unter der Woche in die Franz-Graf-Allee zwischen Oper und Stadtpark und zusätzlich an starken Markttagen - also vor allem freitags und samstags - vor die Oper neben das Lichtschwert.