Die Annenpassage in Graz soll endlich neu durchstarten: wem sie jetzt gehört, was derzeit geprüft wird - und wohin die Reise gehen soll.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Jahre 1986 eröffnet: die Grazer Annenpassage © Michael Saria

Nicht selten war in den vergangenen Jahren geradezu trotzig von einem Neustart in der Grazer Annenpassage die Rede. Geändert hat sich aber kaum etwas: Bis heute stehen viele Flächen des 1986 eröffneten Einkaufszentrums leer. Das wollen nicht zuletzt jene Unternehmer ändern, die trotzdem die Stellung halten - aber künftig ihre Stammgäste in einem anderen, weil belebten Umfeld begrüßen möchten.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.