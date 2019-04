Diebe hatten es auf maßgeschneiderte Designerroben und Einzelstücke bei Ardea Luh in der Hofgasse abgesehen. Kürzlich wurde bei "Pell Mell" die gesamte Frühjahrskollektion gestohlen.

Elke Steffen-Kühnl und Babsi Schneider von "Ardea Luh" © Oliver Wolf Foto GmbH

Als Elke Steffen-Kühnl am Osterwochenende an ihrem (geschlossenen) Modesalon „Ardea Luh“ in der Grazer Hofgasse vorbei spazierte, wunderte sie sich zuerst nur über die leere Auslage. Bis es ihr wie Schuppen von den Augen fiel: Diebe hatten nicht nur die Auslage ausgeräumt, sondern auch mehrere maßgeschneiderte Kleidungsstücke und Einzelstücke aus den Verkaufsräumen entwendet. Die Tür zum Geschäft, das sie gemeinsam mit Designer-Kollegin Babsi Schneider betreibt, wurde dazu vorher aufgebrochen. Der Schaden: mehrere tausend Euro.

