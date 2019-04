In Graz verboten, im Umland erlaubt: Die Brauchtumsfeuer sorgen am Ostersonntag für hohe Feinstaubwerte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kloiber

Seit 12 Jahren sind die Brauchtumsfeuer am Karsamstag in Graz verboten. Und doch herrscht auch an diesem Ostersonntag dicke Luft über der Landeshauptstadt. In der Landeshauptstadt riecht es förmlich nach Bränden, obwohl hier keine stattgefunden haben. Wohl aber in den Umlandgemeinden.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.