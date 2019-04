In Frankreich ist nach dem verheerenden Kirchen-Brand Victor Hugos Klassiker "Der Glöckner von Notre Dame" in wenigen Stunden auf Platz eins der Bestseller-Listen geschnellt. Auch in Graz heißt es derzeit "nicht lieferbar".

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK

Es ist ein untypisches Phänomen: Ein Literatur-Klassiker, der kurzfristig nicht lieferbar ist. "Das habe ich so noch nie gesehen", erzählt Cornelia Gugganig aus der Belletristik-Abteilung der Buchhandlung Moser. Und tatsächlich: Auch bei Moser ist das eine Exemplar von Victor Hugos "Glöckner von Notre Dame", das lange schon ein Ladenhüter war, in den letzten Stunden verkauft worden. Will die Angestellte es aufgrund einer Anfrage der Kleinen Zeitung nachbestellen, stößt sie auf eine unübliche Hürde: "Kurzfristig nicht lieferbar." Das habe sie in dieser Form bei einem Buch des Literaturkanons wie diesem nur selten erlebt.