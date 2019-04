Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe, schlägt heute sein Zelt am Südtirolerplatz auf. Dort wird er übernachten als "Zeichen des Protests gegen die geplante Kürzung der Mindestsicherung". Es wird zu einer "Speaker's Corner" und einer "Culture Corner" geladen.

Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger in seinem Zelt auf der Protesttour gegen die Mindestsicherung © Volkshilfe/Kopp

Es ist Erich Fenningers siebte Station an diesem Mittwoch. Nach Graz heute warten dann noch Eisenstadt und Wien auf seiner Protesttour. Der Direktor der Volkshilfe wird am Südtirolerplatz sein Zelt aufschlagen und hier übernachten. Doch was hat es damit auf sich?

