Dringend gebraucht: die Winternotschlafstelle der Caritas © Caritas Steiermark

3265 Nächtigungen in der Winternotschlafstelle in Graz, 160 Meldungen ans Kältetelefon und mehr als 50 Freiwillige im Einsatz gegen Not. Diese Bilanz hat die Caritas der Diözese Graz-Seckau zur diesjährigen Winterhilfe gezogen. "Die Freiwilligen haben maßgeblich dazu beigetragen, dass wir Menschen erreichen konnten, die sonst draußen in der Kälte geblieben wären", so die Caritas.