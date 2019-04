Autolenker und Öffi-Gäste in Graz, aufgepasst! In der Karwoche ist manches ein wenig anders.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch in der Karwoche wird fleißig gewerkt © Juergen Fuchs

Es tut sich was im Großraum Graz: Mit dem heutigen Montag wird an vielen Straßenbaustellen in die Hände gespuckt. Das führt nicht nur zu Sperren und Umleitungen, sondern auch zu Änderungen bei den Graz-Linien-Fahrplänen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.