Die typische Handbewegung einiger Autolenker in Graz? Den noch gültigen Parkschein beim Automaten hinterlegen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gefunden und für gut befunden: ein noch gültiger Parkschein © KK

Jetzt ist es schon wieder passiert - dieses Mal in der Conrad-von-Hötzendorfstraße in Graz: Wie Fotos zeigen, haben Autolenker bei einem Parkscheinautomaten einen noch gültigen Parkschein entdeckt - von einem Unbekannten zwar nicht im Ausgabefach, aber immerhin beim Kartenschlitz hinterlegt. 11.21 Uhr zeigt die Uhr beim Automaten an - und der freundlicherweise hinterlegte Parkschein ist noch bis 12.10 Uhr gültig.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.