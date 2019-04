Reaktion zu den Identitären Schickhofer: "Dürfen nicht zulassen, dass die braune Saat in der Steiermark aufgeht"

Der Grazer Vizebürgermeister Mario Eustacchio sieht weiter keinen Grund, sich von den Identitären zu distanzieren. Die Steiermark werde dadurch in ein schlechtes Licht gerückt, unterstreicht LH Hermann Schützenhöfer (ÖVP). LH-Stellvertreter Michael Schickhofer (SPÖ) fordert klare Konsequenzen.

Hermann Schützenhöfer und Michael Schickhofer ©

Im Zuge der ÖVP Bezirkskonferenz in Gabersdorf im Bezirk Leibnitz fordert Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer von der steirischen FPÖ ihr Verhältnis zum rechtsextremen Rand klarzustellen. Denn, so Schützenhöfer: „Nicht alles, was rechtlich gerade noch nicht verboten ist, ist auch moralisch vertretbar!"