Der Grazer FPÖ-Chef Mario Eustacchio lässt ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl vorerst abblitzen: Der hatte vom Koalitionspartner eine klare Distanzierung zu den Identitären gefordert. Ein Misstrauensantrag steht im Raum. Ist Schwarz-Blau jetzt in Gefahr?

Der Grazer FPÖ-Chef und Vizebürgermeister Mario Eustacchio wundert sich über die "Hysterie" rund um die Identitäre Bewegung © Jürgen Fuchs

Nachdem der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) am Freitagvormittag von seinem Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) gefordert hatte, sich von den als rechtsextrem eingestuften Identitären zu distanzieren, legte der Grazer FPÖ-Chef am Abend in der "Zeit im Bild" nach: "Ich tue das, wenn strafrechtlich relevante Tatbestände vorliegen - dann werde ich das tun".

