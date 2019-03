Facebook

Dem Mini-Uhrturm wurde das Dach abgeschnitten © Stefan Pajman/Ballguide

Ihrer Zerstörungswut ließen Vandalen kürzlich am Schloßberg ihren Lauf. Die Miniaturausgabe des Uhrturms, die seit vielen Jahren in der Nähe des Originals aufgestellt ist, wurde demoliert. Die Miniatur wurde aus Metall gegossen - jemand muss sich also "die Mühe" gemacht haben, schweres Gerät auf den Schloßberg zu schleppen, um das Dach des Uhrturms abzuschneiden.

