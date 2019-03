Facebook

In der Oströhre des Plabutschtunnels war ein Lenker mit kroatischem Kennzeichen als Geisterfahrer unterwegs © Jürgen Fuchs

Gefährliche Situation im Plabutschtunnel in Graz: Ein kroatischer Autofahrer war gegen 1.20 Uhr in der Nacht auf Sonntag in der Oströhre (Fahrtrichtung Norden) als Geisterfahrer unterwegs. Der Autolenker fuhr dort Richtung Spielfeld, dreht nach seiner Geisterfahrt am Südportal des Tunnels um und fuhr zurück Richtung Norden. Er ignorierte dabei alle roten Ampeln.