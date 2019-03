Facebook

Die Feuerwehr musste zu einem Brand in einer Shisha-Bar in der Grazer Gleisdorfer Gasse ausrücken © Berufsfeuerwehr Graz

In der Nacht auf Sonntag kam es zu einem Brand in einem Shisha-Lokal in der Grazer Gleisdorfer Gasse. Der Lokal-Chef selbst hat den Brand bemerkt. Gegen 4.30 Uhr in der Früh alarmierte er die Feuerwehr und meldete er eine starke Rauchentwicklung in seiner Bar.

