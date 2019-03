Brand in Graz

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Berufsfeuerwehr musste nicht mehr löschen © BF Graz

Als eine 57-jährige Grazerin am Dienstag gegen 19.30 Uhr zu ihrer Wohnung im Bezirk Lend zurückkam, schlug ihr plötzlich Rauch entgegen. Wenig später war auch schon die inzwischen alarmierte Berufsfeuerwehr Graz am Einsatzort. Löscharbeiten mussten die Feuerwehrleute keine mehr durchführen, das Feuer war von alleine wieder erstickt. Offenbar war der Brand in der Küche ausgebrochen, die Ursache müssen Brandsachverständige nun klären.