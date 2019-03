Facebook

Gegen den 22-Jährigen läuft ein Gerichtsverfahren © Jürgen Fuchs

Er kämpfte im Syrien-Krieg in einer terroristischen Einheit, bevor er sich aus seiner Heimat absetzte und 2015 im Flüchtlingsstrom nach Österreich kam. Wann und wo er eingereist ist, wisse er nicht, behauptet der 22-jährige Syrer. Schlepper hätten ihn nach Österreich gebracht. Jedenfalls suchte er hierzulande um Asyl an und landete in einer Caritas-Unterbringung in Graz. Er erhielt die Grundversorgung.

