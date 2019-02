Schwarz-Blau will die Bürgerbeteiligung auf neue Beine stellen. Eigene Ideen einzubringen, das soll in Zukunft für Grazer einfacher möglich sein.

Ideen gefragt - neues Instrument der Bürgerbeteiligung soll entstehen © (c) jd-photodesign - stock.adobe.com

Bottom up“, von unten nach oben - das soll in Graz in Zukunft laut Stadtchef Siegfried Nagl mehr Bedeutung bekommen. Gemeinsam mit Armin Sippel vom Koalitionspartner FPÖ und Vertretern des Beirats für Bürgerbeteiligung sowie der Stadtbaudirektion stellte er gestern Pläne für die Ausweitung der Bürgerbeteiligung in Graz vor. Ein „Ideenfonds“ soll eingerichtet werden, ein eigenes Budget für die Umsetzung der besten Vorschläge zur Verfügung stehen.

