Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kundgebung zog am Freitag 1500 Menschen ins Grazer Zentrum © ballguide/Tamara Mednitzer

Am Ende dieses aufregenden Tages wird die Polizei der Kleinen Zeitung bestätigen, „dass es keinen Grund für ein Einschreiten gab“. Und dass es letztlich „knapp 1500 Personen“ waren, die an dieser ersten großen Schüler-Demonstration für mehr Klimaschutz in Graz am vergangenen Freitag teilgenommen haben.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.