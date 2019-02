Grazer Gemeinderat"Nazi-Dichter" Kloepfer bleibt weiter Ehrenbürger der Stadt Graz

Facebook

Arzt, begnadeter Mundartdichter, Hitler-Lobpreiser: Hans Kloepfer © Max Koren

Darf jemand, dem Adolf Hitler und Josef Göbbels Kränze aufs Grab legen ließen, Ehrenbürger der Stadt Graz sein? Jemand, den Historiker als „Wegbereiter des Nationalsozialismus in der Weststeiermark“ beschreiben? Jemand, der „Schreibm tuat er si Hitler, / und uns so guat gsinnt, / wia ma weit in der Welt / net an liabern wo findt“ schreibt?

