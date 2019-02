Die neue Verkehrslösung in der Eggenberger Straße/Waagner-Biro-Straße sorgt für massive Kritik.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© LR Severin Kann

Es ist keine zwei Wochen her, dass in Wien ein Lkw beim Rechtsabbiegen einen neunjährigen Buben überrollt hat. Das Kind ist kurze Zeit später im Krankenhaus gestorben. Mit diesem Bild im Kopf wird jetzt ein neuer Mehrzweckstreifen für Radfahrer in der Grazer Eggenberger Straße emotional diskutiert. Radfahrer schreiben sogar von einer "Todesfalle" und einem "Pfusch", von einer "Gefährdung der schwächsten Verkehrsteilnehmer".

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.