Grazer soll Frau und Kinder seit Jahren misshandelt und bedroht haben © Jürgen Fuchs

Eine 29-jährige Frau verständigte am Montagnachmittag in Graz die Polizei. Ihr Mann habe sie mit einem Messer und mit dem Umbringen bedroht, gab die Frau an. Der älteste Sohn des Paares, ein elfjähriger Bub, wurde Zeuge des Vorfalls.