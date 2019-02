Facebook

Klaus Lederwasch (r.oben), Anna-Lena Obermoser (l.oben) und Precious Chiebonam treten für Graz an. © Tomic, Städtebattle

Auf die eine oder andere Art ist er der treibende Stoff im Tank eines jeden Dichters. Der Wettstreit. Kunst für die Gunst des Publikums. Was sich in der Antike als quasi olympisches Spiel entwickelte und später Genies wie Schiller und Goethe zur manischen Balladenschlacht verleitete, erfreut sich vor allem in den letzten Jahren wieder großer Beliebtheit. Und zwar in der Gestalt des Poetry Slams; eine literarische Vortragsdisziplin, weit mehr als ein Szene-Phänomen. Junge Poeten entwickeln neue Lesarten des gewöhnlichen Gedichts. Die Einflüsse kommen nicht zwingend aus der Literatur. Vom Kabarett bis zum Singer-Songwriter ist alles dabei.