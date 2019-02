Facebook

Die Solaranlage im dänischen Silkeborg ist das Vorbild für das (größere) steirische Projekt © Arcon Sunmark

Grundstücke, Verträge, Detailpläne – an sich wären die Vorbereitungen für die größte Solarspeicheranlage Europas, die südlich von Graz zur Fernwärmegewinnung gebaut werden soll, abgeschlossen. Dass auf der vorgesehenen Ackerfläche in der Gemeinde Kalsdorf bislang dennoch keine Bagger gesichtet wurden, liegt an einer nicht unwesetlichen Detailfrage: Wann (und wie weit) werden Bund und EU die Förderschleusen für das ambitionierte „Big Solar“-Projekt öffnen? Noch gibt es dazu keine Zusagen – und so viel ist für alle Beteiligten klar: Fließen die Millionen nicht, wäre das Projekt hinfällig.

