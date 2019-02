Kleine Zeitung +

Ausgezeichnet Österreichs schönste Hochzeitstorten kommen aus Graz

Die Grazer Mehlspeisenfräulein siegen beim Austrian Wedding Award 2019 in der Kategorie "Bestes Tortendesign". Der dritte Platz in der Kategorie "Sweet Table" geht an Daniela Summer vom Grazer Tortenatelier.