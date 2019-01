Facebook

"Verdammt, ich lieb dich": Matthias Reim in der Seifenfabrik © Conny Pail

Es war das Ballwochenende der Saison in Graz. In der Grazer Oper ging die 21. Opernredoute über die Bühne. Aber auch anderswo wurde eifrig getanzt und gelacht - so kamen über 1000 Besucher in die Seifenfabrik, um die Grazer Feuerwehren hochleben zu lassen.

"Ich war ja davor schon auf dem Marienstüberl-Ball", sagte Stadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP), der in Vertretung von Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) kam. "Dort habe ich schon ein Tänzchen mit Landesrätin Doris Kampus hingelegt", scherzte er auf der Bühne auf die Frage, ob er noch tanzen werde. Doris Kampus (SPÖ) war ebenso vor Ort, wie SPÖ-Graz-Chef Michael Ehmann, SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz und FPÖ-Klubchef Stefan Hermann.



Branddirekor Klaus Baumgartner bedankte sich ebenso wie Ernst Brunner vom Bereichsfeuerwehrverband für "den Einsatz der Grazer Feuerwehren im vergangenen Jahr".

Das musikalische Highlight des Abends war Schlagerstar Matthias Reim, der um Mitternacht die Bühne rockte. Besonders laut wurde zu seinem großen Hit "Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht" gesungen. Davor sorgte bereits Schlagersängerin Hannah in der Haupthalle für eine ausgelassene Stimmung.

Auch die Grazer Band Livewire, die Old School Basterds oder DJ Mama Feelgood heizten ein. Eine tolle Street-Dance-Showeinlage zeigte zu Beginn die Jugendtanzgruppe YOUniverse vom Grazer ATG. Durch den Abend führte Moderatorin Verena Schaupp (Kleine Zeitung). Nach dem Auftritt von Matthias Reim wurde bis in die frühen Morgenstunden in der Seifenfabrik gefeiert.



Grazer Feuerwehrball: Alle Bilder des Abends Schlagerstar Hannah wird von den Feuerwehrmännern auf Händen getragen "Verdammt, ich lieb dich" - beste Stimmung bei Matthias Reim Highlight des Abends um Mitternacht: Matthias Reim Zusammen mit seiner Band begeisterte der Schlagerstar das Publikum Die Tanzgruppe YOUniverse vom Grazer ATG