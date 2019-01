Facebook

Öffi-Gäste in Graz müssen heute mit Änderungen rechnen © Juergen Fuchs

Déjà-vu in Graz: Auch am heutigen Donnerstag wird in Graz wieder gegen Schwarz-Blau im Bund demonstriert - und das bringt auch am heutigen 24. Jänner den Fahrplan einiger Grazer Öffi-Linien ordentlich durcheinander.

