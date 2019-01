Heute ist der Tag, an dem es schlabbrig sein darf

Am 21. Jänner ist internationaler Jogginghosen-Tag. Den Ursprung nahm die Idee an einer Grazer Schule.

Die Jeans bleibt heute daheim, am 21. 1. ist Jogginghosentag © Sallenbuscher - Fotolia

Anzughosen bleiben heute im Schrank, Röcke und Kleider müssen auf ihren Ausgang warten, denn: Heute ist internationaler Jogginghosen-Tag. Rein in das bequeme Schlabber-Outfit und ab damit ins Büro. Heute ist das okay. In über 50 Ländern weltweit wird der Tag zelebriert.

Entstanden ist diese gemütliche Idee übrigens in Graz. Am Lichtenfels-Gymnasium haben Schüler vor neun Jahren den 21. Jänner aus Spaß zum Jogginghosen-Tag erklärt. Inzwischen schlägt er weite Wellen. In der Früh also einmal nicht lang überlegen, was man anziehen soll, sondern einfach im gleichen Outfit bleiben wie zuhause.

Die Jogginghose nahm ihre Anfänge in den 1920ern und wurde dann vor allem von Sportmarken aufgegriffen. In den letzten Jahren waren Jogginghosen auch immer öfter in der normalen Kleiderlinie von großen Modelabels zu sehen. Auf Englisch wird heute der "International Sweatpants Day" gefeiert.