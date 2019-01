Facebook

Nie ohne mein Graz: Das junge Grazer Studierenden-Eventkollektiv "Law's Anatomy" hatte die Idee zu diesem Hashtag #nieohnmeingraz bereits im vergangenen Sommer. "Weil wir für Oktober 2018 eine große Welcome (back) to Graz Party planten, um Studierende neu oder auch wieder in Graz willkommen zu heißen", erzählt uns Niki Schwarz, Vorsitzender des Kollektivs.