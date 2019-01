Eine Spontandemo gegen die schlechte Luft in der Stadt fand am Montag statt. Start war bei Don Bosco.

© Christian Penz

"Heute Nachmittag wird gegen den Feinstaub in Graz demonstriert" - dieser Anruf ereilte die Graz-Redaktion. Über einen Verteiler wurde ausgeschickt, dass man sich am Montag um 16 Uhr bei der Unterführung Don Bosco trifft, eine Spontandemo. Demonstriert wurde gegen die schlechte Luft. Dahinter steckt die Initiative "System Change, not Climate Change", die nicht erreichbar war für eine Stellungnahme.

