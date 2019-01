In den nächsten Tagen wird es in Graz ungewöhnlich warm, aber danach zeigen die Wetterprognosen Schneepotenzial.

Das Bild stammt aus dem Februar 2018. Aber in einer Woche könnte es auch in Graz scheien © Juergen Fuchs

Bevor die Temperaturen in Graz nach unten gehen, klettern sie noch einmal ordentlich nach oben. "Bis zu acht oder neun Grad plus", sagen die Experten bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik voraus. "Das ist für Mitte Jänner durchaus warm." Am Donnerstag dürfte der Höhepunkt diesbezüglich erreicht werden.

