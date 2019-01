Anrainer beschweren sich über Autofahrer, die am Fürstenstandweg in der Sackgasse landen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Screenshot/GoogleMaps

"Nicht schon wieder", denken sich die Anrainer am Grazer Fürstenstandweg immer wieder. In ihrer Straße gilt eigentlich ein Fahrverbot ausgenommen Anrainer und dennoch tauchen regelmäßig Autofahrer auf, die den kürzesten Weg zu einem beliebten Grazer Ausflugsziel suchen: dem Fürstenstand am Plabutsch. Allerdings: Der vermeintliche Weg zum Bergheurigen endet an einem Schranken und ist ab dort nur mehr ein Forstweg.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.