© Juergen Fuchs

Drei Tage noch. Dann hat die nächtliche Totalsperre des Plabutschtunnel ein Ende. Die Asfinag bringt die Tunnelsicherheit auf den neuesten Stand, daher sind beide Röhren zwischen 20 Uhr und 5 Uhr in der Früh gesperrt. Der Verkehr wird in der Nacht durch die Stadt umgeleitet, also über die Kärntner Straße, den Bahnhofgürtel und die Wiener Straße.