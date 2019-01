Der Mann hatte am Samstagnachmittag in der Griesgasse mehrere Personen mit einer Flasche bedroht und um sich geschlagen. Er wird heute noch einvernommen.

In der Griesgasse, Ecke Belgiergasse musste die Polizei eingreifen © Sujetbild/Stadt Graz

Es ist laut geworden in der Grazer Griesgasse. An der Ecke zur Belgiergasse in der Nähe vom Kunsthaus Graz stand am Samstagnachmittag plötzlich ein Mann auf der Straße, brüllte vor sich hin und schlug dabei mit einer Glasflasche in der Hand um sich - "wild und unkontrolliert", wie die Polizei schreibt. Der 41-Jährige kam aus einem gehobenen Lokal in unmittelbarer Nähe, wo er mehrere Gäste mit einer Flasche bedroht hat.