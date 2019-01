Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Juergen Fuchs

1. Von oben herab

Der Klassiker schlechthin: Eine kleine Wanderung auf den Grazer Hausberg, den Schöckl. Wer von Graz aus rasch eine echte Winterlandschaft erleben will, ist am 1445 Meter hohen Hügel in St. Radegund richtig. Sportliche erwandern sich den Gipfel, wer es gemütlicher angeht, nimmt die Gondel. Am Berg oben stellt die Holding Graz Schlitten, Tellerbob & Co. kostenlos zum Ausborgen zur Verfügung.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.