Immer mehr Grazer laden ihr Auto mit Strom © Josef Fröhlich

Ein kräftiges Plus bei Benzinern, ein krachendes Minus beim Diesel, kaum Veränderung bei den E-Autos und insgesamt ein leichtes Plus bei den Neuzulassungen: Das sind die Grazer Zahlen der Statistik Austria für die Pkw-Neuzulassungen. Auffallend: Damit entwickelt sich Graz gegen den bundes- und steiermarkweiten Trend, vor allem was die E-Autos und die Gesamtzahl betrifft.

