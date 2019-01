Zum dritten Mal wird auch am heutigen Donnerstag in Graz gegen Schwarz-Blau im Bund protestiert. Wer dahinter steckt – und woher das Geld kommt.

Donnerstags in Graz: Protest gegen Schwarz-Blau im Bund © Vinzent Trenkler

"Heute ist wieder Donnerstag“: Unter diesem Motto gehen Zehntausende Menschen in sieben Landeshauptstädten seit Monaten auf die Straße – so auch heute in Graz: Ab 18 Uhr werden an diesem 10. Jänner bis zu 3000 Demonstranten vom Bahnhofsvorplatz über die Annenstraße bis in die Innenstadt marschieren. Und gegen Schwarz-Blau im Bund protestieren.

