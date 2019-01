Facebook

Am Dienstag schickte Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) seinen Brief ab, am Mittwochfrüh kam schon die erste Rückmeldung: Ja, wir brauchen Unterstützung, hieß es aus Gemeinden rund um Mariazell. Nagl bot in seiner Funktion als Feuerwehrreferent der Landeshauptstadt Hilfe für die Obersteiermark an, wo unzählige Freiwillige, Leute der Freiwilligen Feuerwehr, des Bundesheeres und der lokalen Räumdienste seit Tagen im Dauereinsatz gegen die Schneemassen kämpfen.

